Лакерник: информация об отмене ISU международных турниров по фигурному катанию ошибочна

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решений об отмене ряда международных турниров по фигурному катанию, включая юниорские соревнования. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Ранее было объявлено об отмене этапов юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде, который был запланирован на период с 26 по 29 августа, словацком Кошице (2-5 сентября) и японской Иокогаме (16-19 сентября). Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что все международные турниры по фигурному катанию до конца текущего года, скорее всего, будут отменены из-за ограничительных мер, направленных на минимизацию последствий пандемии коронавируса.

"Информация о том, что ISU отменил международные старты и юниорские Гран-при, ошибочна. Я не знаю, кто распространил эти сведения по всем сетям. Например, говорили об этапе в Японии, но его отменила принимающая сторона, ISU к данному факту отношения не имеет. Некрасиво выглядит, когда так распространяют информацию", - сказал вице-президент организации.

Ранее Лакерник сообщил ТАСС, что ISU не будет принимать решений по этапам взрослой серии Гран-при до начала августа. Он также отметил, что в настоящее время возможны обновления по ситуации с юниорскими этапами Гран-при и предсезонными турнирами серии "Челленджер".