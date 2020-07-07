Российский боец Ян вышел из карантина перед боем за титул чемпиона UFC

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус российского бойца Петра Яна дали отрицательный результат, он вышел из карантина перед боем с бразильцем Жозе Альдо. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее Ян сообщал ТАСС, что сдал три теста на коронавирус и ждет их результатов.

"Тесты дали отрицательный результат, карантин завершен", - сказал собеседник агентства.

Бой Ян - Альдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе пройдет в ночь с 11 на 12 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове". UFC проводит турниры с отдельным регламентом безопасности. Согласно ему, все спортсмены сдадут по пять тестов на коронавирус до боя.