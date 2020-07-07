Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Каширина решила пропустить сбор в Рузе

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по тяжелой атлетике после более чем трехмесячного перерыва возобновила централизованные тренировки и заехала на сбор на базу в подмосковную Рузу. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Геннадий Аниканов, неоднократная чемпионка мира и Европы Татьяна Каширина по согласованию с тренерским штабом не приехала на базу и продолжит готовиться к сезону самостоятельно.

"Вся сборная в количестве 14 человек уже собралась в Рузе, сегодня спортсменки с утра уже прошли первое тестирование на коронавирус, завтра им предстоит второе обследование. Рассчитываем, что со среды уже сможем начать тренироваться", - сказал Аниканов.

"Татьяны Кашириной на этом сборе нет, она решила готовиться к чемпионату Европы, который является главным стартом сезона, пока самостоятельно. У нее дома есть все условия для полноценных тренировок. Мы разрешаем ей самостоятельно тренироваться, так как доверяем ей и ее тренеру", - продолжил собеседник ТАСС.

Среди тех, кто приехал в Рузу, есть обладательница двух золотых наград чемпионатов Европы Анастасия Романова, чемпионки России 2019 года Ольга Тё, Светлана Ершова, Ксения Пасхина, Кристина Соболь и Мария Вострикова.

По словам Аниканова, его команда проведет в Рузе два сбора подряд. Первый завершится 26 июля, сроки следующего - с 27 июля по 16 августа. Сразу после окончания тренировочных мероприятий члены сборной отправятся в Грозный на чемпионат России.

Чемпионат России пройдет в Грозном с 17 по 23 августа, чемпионат Европы - в Москве с 31 октября по 8 ноября.