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Футбол в России

Данни: "Зенит" будет прибавлять и продолжит выигрывать трофеи под руководством Семака

Ранее клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл чемпиона России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" под руководством Сергея Семака будет прибавлять в игре и продолжит завоевывать новые трофеи. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Мигел Данни.

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5 июля "Зенит" на выезде выиграл у "Краснодара" со счетом 4:2 и за четыре тура до окончания Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) досрочно оформил чемпионство второй сезон подряд.

"Зенит" провел великолепный сезон и заслуженно стал чемпионом. Семак - великолепный тренер. Команда играла очень хорошо в этом сезоне и еще будет прибавлять и выигрывать трофеи. Конечно, болельщики хотели бы больше успехов и побед в еврокубках, надеюсь, в следующем году "Зенит" сыграет в Лиге чемпионов лучше", - отметил Данни.

"Зенит" в шестой раз в истории стал чемпионом России. Также команда из Санкт-Петербурга завоевала золотые медали первенства СССР в 1984 году.

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