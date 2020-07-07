Четвертый тест российского теннисиста Рублева на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС, 7 июля. Российский теннисист Андрей Рублев заявлен на выставочный турнир в Австрии после четвертого отрицательного допинг-теста на коронавирус. Об этом 22-летний Рублев написал в Twitter.

"Следуя всем протоколам турнира, я прошел тестирование вчера, и в четвертый раз тест снова оказался отрицательным. Я счастлив соревноваться и сыграть свой первый матч сегодня на турнире Thiems7".

Рублев во вторник сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Также в турнире примет участие россиянин Карен Хачанов, который в первом круге встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.