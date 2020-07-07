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ATP

Четвертый тест российского теннисиста Рублева на коронавирус дал отрицательный результат

Россиянин примет участие в турнире в Австрии

ТАСС, 7 июля. Российский теннисист Андрей Рублев заявлен на выставочный турнир в Австрии после четвертого отрицательного допинг-теста на коронавирус. Об этом 22-летний Рублев написал в Twitter.

"Следуя всем протоколам турнира, я прошел тестирование вчера, и в четвертый раз тест снова оказался отрицательным. Я счастлив соревноваться и сыграть свой первый матч сегодня на турнире Thiems7".

Рублев во вторник сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Также в турнире примет участие россиянин Карен Хачанов, который в первом круге встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

В конце прошлой недели у Рублева истек срок карантина после участия в соревновании в Хорватии, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В конце июня Рублев принимал участие в турнире в хорватском Задаре, где вышел в финал, в котором должен был встретиться с сербом Новаком Джоковичем. Матч не состоялся - турнир был остановлен из-за обнаружения коронавируса у болгарина Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера Джоковича Марко Паники, позднее диагноз подтвердился и у сербского теннисиста. 2 июля лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович сообщил, что сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Рублев 22 июня сообщил в Twitter, что у него коронавирус не был обнаружен.

Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP. В его активе четыре победы на турнирах организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

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