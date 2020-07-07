Чемпион Европы по баскетболу Понкрашов покинул "Зенит"

ТАСС, 7 июля. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" объявил об уходе чемпиона Европы Антона Понкрашова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Желаем удачи Антону в дальнейшей карьере и всегда ждем его в гости", - говорится в сообщении.

Понкрашову 34 года, он выступал за "Зенит" с сезона-2019/20. В Единой лиге ВТБ защитник принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 5,8 очка, делая 1,4 подбора и отдавая 2,3 результативных передачи. В Евролиге на его счету 22 встречи, в которых он в среднем набирал 2,5 очка, 1,4 подбора, и делал 1 передачу.

Также Понкрашов выступал за казанский УНИКС, "Красный Октябрь" из Волгограда, краснодарский "Локомотив-Кубань", самарские "Красные Крылья", московский ЦСКА, петербургский "Спартак" и подмосковные "Химки". Понкрашов - двукратный чемпион Единой лиги ВТБ, трехкратный чемпион России, два раза он участвовал в "Финале четырех" Евролиги.

В составе сборной России Понкрашов стал чемпионом Европы 2007 года и обладателем бронзовой медали Олимпиады-2012.