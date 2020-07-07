Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет в Сочи 24 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бой между российскими бойцами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из Москвы в Сочи и пройдет 24 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации Absolute Championship Akhmat (ACA).

"Турнир ACA 107 пройдет в Сочи 24 июля", - сказал собеседник агентства.

Изначально турнир должен был пройти весной в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.