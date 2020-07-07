Полиция начала проверку по сообщению о повреждении памятника погибшему хоккеисту Ткаченко

ТАСС, 7 июля. Полиция начала проверку после сообщений о том, что в Ярославле на кладбище поврежден памятник погибшему в 2011 году при авиакатастрофе самолета Як-42 капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Кокуева.

"Проводится проверка по информации в сети интернет о том, что поврежден фотопортрет [Ткаченко], прислоненный к памятнику", - сказала Кокуева.

Памятник Ткаченко был поврежден на Леонтьевском кладбище в Ярославле, разбиты рама и стекло портрета хоккеиста.

В беседе с корр. ТАСС пресс-атташе "Локомотива" Александр Саханов подтвердил, что на памятнике повреждена приставная фотография Ивана Ткаченко. Саханов сказал, что если родственники обратятся к клубу за помощью в восстановлении фотографии, то им может быть оказана помощь в этом вопросе.

В 2018 году могилы погибших хоккеистов "Локомотива", которые захоронены на Леонтьевском кладбище в Ярославле, также подвергались нападению вандалов, были вырваны цветы, разворованы предметы, которые приносили родственники, друзья и неравнодушные люди.

Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/2012. Выжил только бортинженер Александр Сизов.