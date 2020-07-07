Призер ЧЕ-2018 по современному пятиборью Лебедева выздоровела после заражения COVID-19

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 по современному пятиборью в женской эстафете Светлана Лебедева выздоровела после заражения коронавирусом и в середине июля должна возобновить подготовку к сезону. Об этом сообщил ТАСС один из тренеров российской команды.

29-летняя Лебедева проходила тестирование на коронавирус 19 июня перед тем, как приступить к тренировкам в новом центре "Северный". Тест выявил наличие в организме спортсменки COVID-19. Лебедева после медицинского обследования была помещена на домашнее лечение с обязательным условием самоизоляции.

"На прошлой неделе Светлана сдала два теста на коронавирусную инфекцию, и оба теста оказались отрицательными. Уже можно говорить, что выздоровление состоялось, а врачи рекомендовали Лебедевой для полного восстановления побыть еще недельку дома. Рассчитываем, что в середине июля эта спортсменка может уже возобновить тренировки", - рассказал собеседник ТАСС.

В активе Лебедевой есть также золото чемпионата Европы - 2012, выигранное в женской эстафете, серебряные медали чемпионата мира - 2012 (смешанная эстафета) и чемпионата Европы - 2015 (женская эстафета).