Мужская сборная России по тяжелой атлетике сдала тесты на коронавирус на сборе в Сочи

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по тяжелой атлетике, состоящая из 13 спортсменов, приехала на первый после трехмесячного перерыва учебно-тренировочный сбор в Сочи и во вторник утром прошла первое тестирование на коронавирус. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Олег Писаревский.

"Вчера вся команда приехала в Сочи, сегодня с утра спортсмены вместе с тренерами и массажистами прошли первое тестирование на коронавирус. Завтра нас еще раз проверят на COVID-19. Потом два дня будем ждать результатов, после чего получим возможность приступить к полноценным тренировкам. Сейчас живем в условиях самоизоляции в одноместных номерах", - заметил Писаревский.

Как сообщил главный тренер, на сбор в Сочи приехали Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Феликс Халибеков (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Артем Окулов (до 89 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Александр Кибанов (до 96 кг), Георгий Купцов (до 96 кг), Артур Бабаян (до 96 кг), Тимур Наниев (до 109 кг), Федор Петров (до 109 кг), Антоний Савчук (свыше 109 кг) и Дмитрий Гогичаев (свыше 109 кг).

"Двукратный чемпион мира Артем Окулов полностью восстановился после травмы и будет полноценно работать на тренировках", - подчеркнул Писаревский.

"Команда будет готовиться в Сочи до 16 августа, после чего все спортсмены отправятся в Грозный на чемпионат России", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Грозном с 17 по 23 августа, чемпионат Европы - в Москве с 31 октября по 8 ноября.