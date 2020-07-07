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Допинг в спорте

РУСАДА с января по июнь выявило 63 случая возможного нарушения антидопинговых правил

В июне было выявлено 14 случаев возможных нарушений
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2020 года выявило 63 случая возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил, из которых 14 - в июне. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"В июне было выявлено 14 случаев возможных нарушений, также в этот месяц начато расследование двух нарушений (в том числе по материалам, полученным от международных антидопинговых организаций)", - сообщила Пахноцкая. Всего в 2020 году РУСАДА расследует 20 таких дел.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

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