Убытки футбольных клубов Европы от последствий пандемии составят €3,6 млрд

ТАСС, 7 июля. Убытки европейских футбольных клубов от последствий пандемии коронавируса составят около €3,6 млрд. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейских клубов (ECA), опубликованном пресс-службой организации.

Большую часть убытков клубы понесут в сезоне-2020/21, цифра составит €2,1 млрд. Потери клубов в нынешнем сезоне оцениваются в €1,5 млрд, несмотря на то что семь из десяти ведущих лиг Европы возобновили чемпионаты. Отмечается, что ECA в своем исследовании не учитывала доходы клубов от трансферных кампаний.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. По причине пандемии в разное время были приостановлены все европейские чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит футбольным клубам Европы более €1 млрд в качестве помощи в борьбе с последствиями от пандемии коронавируса.