Отец Ткаченко допустил, что памятник хоккеисту был поврежден умышленно

Самолет Як-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба "Локомотив", тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта "Туношна". В понедельник ярославское издание 76.ru сообщило о разгроме памятника бывшему игроку. Ткаченко был капитаном "Локомотива" и провел в составе команды 10 сезонов подряд (2001-2011), дважды став чемпионом России. За сборную России сыграл 21 матч и стал серебряным призером чемпионата мира 2002 года.

"Пишут, что памятник разгромили, но разгрома никакого не было. Там стоял портрет на памятнике, кто-то подошел и треснул его, он [портрет] весь развалился, больше ничего не повредили. Сторож позвонил, сказал, что на могиле кто-то набезобразил. Я приехал, там все стоит нетронуто, кроме портрета, рамку и осколки, видимо, убрал дворник", - пояснил отец хоккеиста.

К 10-летней годовщине гибели "Локомотива" в Ярославле готовится художественный фильм "Только Локо" режиссера Владимира Аленикова. Леонид Ткаченко ранее заявлял, что выступает против такого фильма. Не поддержал идею и сам клуб.

"Я не исключаю того, что произошедшее случилось из-за этого, но не думаю, что они до такого опустятся, потому что отказался не один я. Портрет стоял год, его никто не трогал, он никому не мешал, на остальных могилах все портреты целы. Больше ничего не повредили, видно, что это было что-то показное, а почему, я не могу предполагать. Я так полагаю, что это показание того, что я что-то не так сделал, кому-то перешел дорогу, хотя я вроде никому не переходил", - отметил Ткаченко.

"Сейчас полиция ищет человека, будет протокол, камеры наблюдения будут отслеживать. Мы попробовали по компьютеру отследить по камере наблюдения, отматывали на день назад, но у нас ничего не получилось. А участковый сказал, что у них нет средств на то, чтобы все это отслеживать. Если полиция поможет установить личность, мы посмотрим, кто и почему это сделал", - заключил собеседник агентства.