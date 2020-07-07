Чемпионат мира 2020 года по BMX отменен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 7 июля. Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об отмене чемпионата мира по BMX в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Чемпионат мира по BMX должен был пройти с 26 по 31 мая в американском Хьюстоне. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на неопределенный срок, позднее организаторы не смогли найти альтернативную дату для проведения мирового первенства. Таким образом, следующий чемпионат мира по BMX пройдет с 20 по 25 августа 2021 года в Нидерландах.

BMX впервые будет представлен в олимпийской программе на Играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли.