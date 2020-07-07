Перенесшего удар молнии вратаря ФК "Знамя Труда" начали выводить из искусственной комы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вратаря подмосковного клуба "Знамя Труда", выступающего в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, Антона Заборовского начали выводить из искусственной комы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров.

16-летний Заборовский попал в реанимацию после того, как на тренировке 4 июля в него ударила молния. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. Майоров позднее сообщил ТАСС о том, что вратарь был введен в искусственную кому.

"Выводят из искусственной комы. Там процесс не быстрый, они прекращают вводить все препараты, и он потихоньку сам выходит. ИВЛ уже отключили, дышит сам. Он не разговаривает, но на какие-то команды реагирует", - сказал Майоров.