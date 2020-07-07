Сидорова не исключила смену гражданства в связи с ситуацией вокруг ВФЛА

2 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до конца месяца отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам, так как ВФЛА не выплатила штраф в размере $5 млн. Ранее уход из сборной России не исключила трехкратная чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, вопросом смены спортивного гражданства в настоящий момент занимается обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом Матвей Волков, о чем ТАСС ранее сообщил отец спорстмена.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова может сменить спортивное гражданство из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом спортсменка сообщила в эфире "Матч ТВ".

"Вариант выступления под флагом другой страны я сейчас не то чтобы рассматриваю, но я не могу сказать нет, потому что ситуация сложная, - сказала Сидорова. - Четыре года назад, когда я была перед Олимпийскими играми в Рио, я даже не могла представить себе, что буду задумываться об этом. Тогда я была категорично против. Сейчас я думаю об этом, но в моем списке планов это стоит самым последним пунктом, потому что я надеюсь, что он не состоится".

"Надежд на лето уже практически нет, но я надеюсь, что к зиме мы сможем что-то сделать. Потому что есть какие-то планы и возможности, и я надеюсь, что у нас получится как-то их реализовать", - добавила 29-летняя спортсменка.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Ранее Ласицкене, Сидорова и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.

Сидорова является чемпионкой мира 2019 года, в ее активе две серебряные медали мировых первенств в помещении, золото первенства Европы, а также две золотые и одна бронзовая награды европейского чемпионата в помещении.