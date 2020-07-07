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Зимние олимпийские виды спорта

Участники выборной конференции СБР должны предоставить справку об отсутствии коронавируса

Выборная конференция пройдет 11 июля в подмосковных Химках

ТАСС, 7 июля. Участникам и гостям выборной конференции, на которой пройдет избрание президента Союза биатлонистов России (СБР), будет необходимо предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Справка должна быть получена не позднее 7 июля. Выборная конференция состоится 11 июля в подмосковных Химках.

Внеочередная выборная конференция СБР была созвана большинством членов правления организации на фоне возникших разногласий с действующим главой Владимиром Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон. На пост президента СБР, помимо Драчева, претендует член организации Виктор Майгуров.

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Зимние олимпийские виды спорта
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