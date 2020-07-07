Способ увековечить память Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе обсудят после траура

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Жители дагестанского села Кироваул, где жил заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, обсудят способ увековечить его память после 10-дневного траура. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава администрации села Ильяс Хазиев.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщили, что село Кироваул может быть переименовано в Манап в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

"Пока никто ничего не предлагал. У нас нет такой традиции - человек только умер, минимум неделя должна пройти, траур длится десять дней. Пока мы ничего не делали, ничего не обсуждали. Все это (увековечивание памяти - прим. ТАСС) будет обсуждаться на сходе жителей села, совете старейшин после того, как закончится траур", - сказал Хазиев.

При этом он не исключил, что переименование села может быть рассмотрено в качестве способа увековечить память Нурмагомедова, добавив, что пока такая идея не высказывалась.

По словам Хазиева, во время траура в селе остаются ближайшие родственники Нурмагомедова, в том числе его сын Хабиб. "Соболезнования по телефону поступают из самых разных регионов страны", - добавил собеседник агентства.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни. Позднее его тело было доставлено в Дагестан, где прошли похороны. Нурмагомедов занимал пост старшего тренера сборной Дагестана по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира по этому виду спорта, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России. Его сын Хабиб Нурмагомедов владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.