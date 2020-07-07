Первак: Цорну дали мало времени в ФК "Спартак"

Цорн был назначен генеральным директором "Спартака" 14 мая 2019 года, сменив этом на посту Наиля Измайлова, который на тот момент также был вице-президентом клуба.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Томас Цорн, во вторник уволенный с поста генерального директора московского "Спартака", не имел достаточного времени для работы с клубом. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак.

"Я никак не могу оценить работу Цорна. Человек сделал какие-то приобретения и продажи, но как его можно оценить, ему дали очень мало времени, - сказал Первак. - Я не могу высказывать мнение относительно решения совета директоров. Из тех, кто пополнил команду при нем, - Алекс Крал, Джордан Ларссон и Александр Соболев - приличные футболисты, они могут играть и дать результат. Голландец Гус Тил пока редко выходит на поле, но думаю, что это решение тренера".

Портал "Чемпионат" 7 июля сообщил о том, что кандидатом на пост нового генерального директора красно-белых является бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев. "Думаю, что в "Спартак" придет тот, кто готов работать под прессом. Вадим Васильев - состоявшийся бизнесмен, я не уверен, что он решит пойти работать в "Спартак", - добавил Первак.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 26 матчах. В августе московский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в квалификационном раунде плей-офф португальской "Браге" (0:1, 1:2). 19 июля "Спартак" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Олимп - Кубка России.