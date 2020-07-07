СМИ: мадридский "Реал" намерен подписать футболиста Мбаппе бесплатно

По информации телеканала, форвард намерен перейти в "Реал" летом 2022 года, когда его контракт с французским ПСЖ истечет. При этом клуб из Мадрида выплатит Мбаппе подписной бонус в размере €100 млн.

ТАСС, 7 июля. Испанский футбольный клуб "Реал" намерен подписать контракт с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе на правах свободного агента. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал El Chiringuito.

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса. Мбаппе забил 18 голов в 20 матчах и стал лучшим бомбардиром. Подобное достижение покорилось футболисту второй год подряд, в прошлом сезоне на его счету было 33 гола.

Мбаппе 21 год, он выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по разу завоевал Кубок, Суперкубок Франции и Кубок лиги. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку в Европе - Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 77 очков в 34 матчах и на четыре очка опережая "Барселону". В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 10 июля дома примут "Алавес".