Двукратный чемпион Европы Деманов временно отстранен из-за обнаружения в крови стероидов

Интервью

Александр Медведев: "Зенит" в Лиге чемпионов должен быть гибким и вариативным

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки

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