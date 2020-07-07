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Допинг в спорте

Двукратный чемпион Европы Деманов временно отстранен из-за обнаружения в крови стероидов

В крови спортсмена найдены анаболические андрогенные стероиды
Андрей Деманов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Деманов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 июля. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила двукратного чемпиона Европы россиянина Андрея Деманова в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В крови спортсмена найдены анаболические андрогенные стероиды. IWF воздержится от комментариев по делу до публикации окончательного решения.

Деманову 34 года, он является двукратным чемпионом Европы, в его активе также серебряная и бронзовая награды первенств Европы, а также золотая и серебряная медали Универсиады.

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Допинг
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