Двукратный чемпион Европы Деманов временно отстранен из-за обнаружения в крови стероидов

ТАСС, 7 июля. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила двукратного чемпиона Европы россиянина Андрея Деманова в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В крови спортсмена найдены анаболические андрогенные стероиды. IWF воздержится от комментариев по делу до публикации окончательного решения.
Деманову 34 года, он является двукратным чемпионом Европы, в его активе также серебряная и бронзовая награды первенств Европы, а также золотая и серебряная медали Универсиады.