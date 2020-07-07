Боксер Беспутин отверг возможность намеренного использования им допинга

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе после положительной допинг-пробы.

"Концентрация запрещенного вещества в допинг-пробе была совсем маленькая, специалисты из VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) это видели, - сказал Беспутин. - Мы составили письмо для WBA вместе с адвокатом и специалистом VADA, расписали, как все это могло попасть в организм. Письмо было на восемь страниц, были приведены статьи, что это может попасть в организм через мясо и так далее".

"Если бы я принимал этот препарат, то у меня были бы изменены все показатели, но этого не было. И, скажу честно, я не знаю, откуда это в пробе - мы уже доктора даже опросили, чтобы понять, может, действительно, что-то было запрещенное. Но как нам объяснил специалист VADA, работа которого стоила 400 долларов в час, в пробу в таком количестве могло попасть что-либо случайно", - добавил спортсмен.

Беспутин сдал допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. 25 июня стало известно, что допинг-проба "Б" Беспутина показала положительный результат.