Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Первый домашний матч российская команда проведет 3 сентября против команды Сербии, далее россияне дома сыграют с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Начало всех матчей запланировано на 21:45 мск, стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее. В первом гостевом матче россияне сыграют 6 сентября против сборной Венгрии, гостевая игра с турками состоится 15 ноября, 18 ноября российская команда на выезде встретятся с сербами.

"В сентябре мы начинаем выступление в очередном розыгрыше Лиги наций, в рамках которого проведем по две игры с нашими соперниками по группе: Сербией, Венгрией и Турцией, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. - На данном этапе принято решение сыграть все три домашние встречи в Москве. Это связано с тем, что у нас нет четкого понимания, со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла".

"Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности, все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве. Что касается стадионов, то, базируясь в Новогорске, у сборной есть выбор, сразу несколько современных арен расположено достаточно близко от тренировочного комплекса, поэтому проблем здесь не видим и скоро определимся с конкретным местом проведения всех трех матчей. Также сейчас РФС ведет работу по договоренности с соперниками на контрольные игры в октябре и ноябре. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил национальным ассоциациям такую возможность, и мы планируем ее использовать", - добавил специалист.

Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершиться 8 июня 2021 года, однако из-за перенесенного на 2021 год чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля, даты проведения финальной части Лиги наций будут объявлены позднее.

О Лиге наций сезона-2020/21

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.