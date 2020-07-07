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КХЛ

Коронавирус у хоккеиста "Северстали" протекает бессимптомно

Результаты анализов других игроков клуба дали отрицательный результат

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирус у одного из зараженных хоккеистов череповецкой "Северстали" протекает бессимптомно, игрок находится на самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что тест одного из игроков "Северстали" дал положительный результат на коронавирус. Имя хоккеиста не называется.

"Клуб подтверждает, что у одного из игроков ХК "Северсталь" был обнаружен коронавирус. В данный момент болезнь протекает у хоккеиста бессимптомно, игрок был изолирован. Клуб уведомил Роспотребнадзор, вместе работаем над ситуацией. Все игроки клуба были дополнительно протестированы, результаты анализов дали отрицательный результат", - сообщили в пресс-службе.

"Северсталь" в прошедшем сезоне КХЛ заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Сезон-2020/21 в КХЛ планируется начать 2 сентября.

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