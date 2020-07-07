Молодежная сборная России сыграет с болгарами в отборе ЧЕ-2021 по футболу на "Арене-Химки"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Молодежная сборная России проведет домашний матч квалификации к чемпионату Европы 2021 года по футболу с командой Болгарии на подмосковной "Арене-Химки". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча между сборными России и Болгарии пройдет 4 сентября.

Также РФС объявил о месте проведения первой встречи женской сборной России с командой Нидерландов в рамках отборочного турнира к первенству Европы 2021 года. Встреча пройдет 18 сентября в Москве на "Сапсан-Арене".

Молодежная сборная России занимает первое место в группе, набрав в шести матчах 14 очков, на четыре очка от россиян отстают поляки, имеющие игру в запасе. В финальную часть турнира, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня. Финал пройдет в Любляне.

Женский чемпионат Европы пройдет в Англии, изначально турнир должен был состояться в 2021 году, но был перенесен на период с 6 по 31 июля 2022 года в связи с пандемией коронавируса. В финальную часть континентального первенства выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах, определив еще трех участников финального турнира, сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки турнира. Сборная России после четырех матчей идет второй в таблице группы А, набрав девять очков.