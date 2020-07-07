Дания отказалась от проведения чемпионата мира 2021 года по спортивной гимнастике

ТАСС, 7 июля. Чемпионат мира по спортивной гимнастике, запланированный на октябрь 2021 года в Копенгагене, не будет проходить в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Федерация гимнастики Дании направила в FIG соответствующее сообщение. Отмечается, что исполком FIG в ближайшее время рассмотрит вопрос выбора нового хозяина турнира.

Предыдущий чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в немецком Штутгарте, в 2022 году турнир должен пройти в Великобритании, в 2023-м - в Бельгии.