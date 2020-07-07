Боксер Беспутин заявил о том, что сдал несколько отрицательных допинг-тестов

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Беспутина титула чемпиона мира в полусреднем весе после положительной допинг-пробы. Он сдал допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. 25 июня стало известно, что допинг-проба "Б" Беспутина показала положительный результат.

"Я оплатил свою подготовку за 30 тысяч долларов, а на добровольное тестирование нужно было в общей сложности 15 или 16 тысяч долларов с двоих боксеров, - сказал Беспутин. - Поэтому мы и решили сделать так, что раз команда Бутаева предлагает сдать дополнительные тесты, то они могут их оплатить. Обычно подобные вещи оплачивает промоутер, но руководитель Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что мы не его боксеры, и он это оплачивать не будет. У нас был обязательный тест после боя".

"Добровольные тесты, которые оплатила команда Бутаева, я сдал без проблем - они были чистыми. А вот официальный обязательный тест после боя как раз и дал положительный результат", - добавил спортсмен.

"WBA заранее решила лишить титула"

Говоря о лишении чемпионского титула по версии WBA, Беспутин отметил, что организация приняла данное решение еще до завершения расследования.

"Все уже зависело от WBA, но насколько знаю, решение было уже принято и до этого, - сказал Беспутин. - Финансовых штрафов не было, только лишили титула, а дисквалификация у меня кончилась уже 1 июня. У VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) претензий ко мне не было, были только от WBA. Я уже буду не в статусе чемпиона боксировать, но, когда один раз на гору забрался, второй раз уже будет легче".

"Но мы нос не вешаем, продолжаем тренироваться и возьмем новый пояс", - добавил боксер.