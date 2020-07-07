CAS отклонил иск "Сантоса" к "Барселоне" на €61 млн за нарушения при трансфере Неймара

ТАСС, 7 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил иск бразильского футбольного клуба "Сантос" к испанской "Барселоне" по выплате €61,295 млн компенсации за нарушение при оформлении трансфера бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

CAS посчитал, что контракт между "Сантосом" и Неймаром был расторгнут по взаимному согласию, а "Барселона" не нарушила никаких трансферных правил при подписании предварительного соглашения с отцом футболиста и выплат тому денег. Теперь бразильский клуб обязан оплатить судебные издержки, размер которых составляет 20 тыс. швейцарских франков.

Неймар, ныне представляющий французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Сумма трансфера 28-летнего нападающего в ПСЖ составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. За испанский клуб он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с "Барселоной" он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.