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Допинг в спорте

Деманов подозревается в употреблении допинга на основании данных московской лаборатории

Как сообщил ТАСС антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России, возможное нарушение правил атлетом случилось в 2015 году
Андрей Деманов EPA/JIM HOLLANDER
Описание
Андрей Деманов
© EPA/JIM HOLLANDER

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила двукратного чемпиона Европы россиянина Андрея Деманова, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, после того, как изучила материалы, вывезенные из московской лаборатории. Об этом сообщил ТАСС антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

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Как сообщила во вторник пресс-служба IWF, в крови спортсмена найдены анаболические андрогенные стероиды.

"Деманов был отстранен на основании информации, полученной из московской антидопинговой лаборатории. Возможное нарушение антидопинговых правил случилось в 2015 году", - сказал Петров.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале января 2019 года вывезло из России базу данных московской лаборатории и находившиеся там допинг-пробы.

Деманову 34 года, он является двукратным чемпионом Европы, в его активе также серебряная и бронзовая награды первенств Европы, а также золотая и серебряная медали Универсиады. Деманов на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место, однако после перепроверки допинг-пробы спортсмена, случившейся в 2016 году и обнаружившей запрещенное вещество туринабол, этот результат был аннулирован.

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