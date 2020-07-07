КДК РФС дисквалифицировал футболистов Комбарова и Полуяхтова на три матча

Комбаров в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", в котором "Арсенал" одержал победу со счетом 1:0, был удален за две желтые карточки. Помимо автоматической дисквалификации за удаление на него была наложена дополнительная дисквалификация за оскорбительное поведение в отношении судей.

Полуяхтов в домашнем матче против "Ростова" (0:0) был удален за грубую игру в единоборстве с защитником соперников Дмитрием Чистяковым, который в итоге получил травму и не смог продолжить игру. КДК дисквалифицировал Полуяхтова на три матча. Однако в заявлении пресс-службы РФС отмечается, что, если Чистяков в течение 15 дней с момента проведения игры "Крылья Советов" - "Ростов" не сможет принять участие в тренировочных мероприятиях команды, Полуяхтов будет дополнительно дисквалифицирован на три матча.