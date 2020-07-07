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Футбол в России

КДК РФС оштрафовал клубы РПЛ за нарушение регламента суммарно на 900 тыс. рублей

Штраф в размере 150 тыс. рублей получили шесть клубов

ТАСС, 7 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал шесть клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Штраф в размере 150 тыс. рублей получили шесть клубов - "Краснодар", московские "Спартак" и "Динамо", казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов" и "Уфа". Отдельно за нарушение регламента оштрафован тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук, он заплатит за нарушение 100 тыс. рублей.

"КДК в очередной раз обращает внимание на нарушения положений регламента участниками РПЛ, - сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц. - В 26-м туре чемпионата особо на себя обращает внимание количество случаев нарушений социальной дистанции зрителями, не использования ими масок и перчаток на трибунах, за что КДК были применены к соответствующим принимающим клубам РПЛ санкции в виде штрафов. КДК просит клубы РПЛ обратить внимание на необходимость обеспечения мер по соблюдению болельщиками во время нахождения на матчах соответствующих требований регламента с целью предотвращения распространения COVID-19".

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Победителем РПЛ за четыре тура до конца стал петербургский "Зенит".

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