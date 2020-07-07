Сноубордист Уайлд присоединится к сборам российской команды, как только вернется из Европы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд присоединится к сборам российской команды по параллельным дисциплинам, как только сможет вернуться из Европы. Об этом ТАСС во вторник сообщил старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Первый тренировочный сбор команды по параллельным дисциплинам пройдет с 9 по 28 июля в Тульской области. Помимо Уайлда в состав сборной на следующий год вошли Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова.

"Не знаю, когда точно ждать Вика в России, ведь авиасообщение еще закрыто. Он пока в Европе, мы поддерживаем связь, переписываемся. Он взрослый профессионал и знает, что ему нужно делать, как тренироваться. Вик не может жить без тренировок, ему и говорить ничего не надо", - рассказал Салагаев.

"В Европе уже открыты границы, так что Уайлд уже должен был покататься на леднике, - добавил Салагаев. - Как только Вик вернется в Россию, то присоединится к тренировкам с остальной сборной".

По итогам прошлого сезона Уайлд занял 17-е место в общем зачете Кубка мира, в зачете гигантского параллельного слалома спортсмен стал 13-м. В январе сноубордист занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенском городе Рогла.

Уайлду 33 года, в составе сборной России он стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России Уайлд выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.