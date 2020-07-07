Сборная России по сноуборду пройдет карантин на первом сборе в Тульской области

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские сноубордисты пройдут карантин на первом тренировочном сборе команды по параллельным дисциплинам в Тульской области. Об этом ТАСС во вторник сообщил старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Первый тренировочный сбор команды по параллельным дисциплинам пройдет с 9 по 28 июля в Тульской области. В сборе примут участие Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова.

"На базе в Алексине мы никогда раньше не тренировались, поедем туда впервые, обстоятельства так сложились. Посмотрим новое место. База на берегу реки Оки, там много леса рядом, ледовый дворец, зал и стадион. Думаю, у нас все будет нормально, условия для тренировок будут хорошими", - считает специалист.

"Мы приедем на базу, на следующий день сдадим тесты на коронавирус. Потом еще один тест сделают через день, и только тогда сможем приступить к тренировкам. Получается карантин на три-четыре дня, каждый будет находиться в своем номере, по одному", - сказал Салагаев.