Сборная России по сноуборду планирует провести сбор в Швейцарии в сентябре

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) планирует в сентябре в Швейцарии провести тренировочный сбор команды по параллельным дисциплинам. Об этом ТАСС во вторник сообщил старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Сноубордист Уайлд присоединится к сборам российской команды, как только вернется из Европы

Первый тренировочный сбор команды по параллельным дисциплинам пройдет с 9 по 28 июля в Тульской области. В состав сборной на следующий год вошли Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова.

"После первого сбора ребята разъедутся по домам, а 9 августа мы улетим в Сочи. В Сочи команда пробудет до конца месяца", - рассказал Салагаев.

"Планируем, что в сентябре мы сможем потренироваться в Швейцарии. Там уже забронированы и трассы, и проживание для нас. Но если границы к тому времени не откроют, то мы сможем отменить этот сбор, без каких-либо штрафных выплат", - добавил собеседник агентства.