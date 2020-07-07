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Футбол в России

Медведев: "Зенит" намерен купить перед сезоном-2020/21 не более 3-4 новых игроков

Переговоры о трансферах начнутся в среду после награждения команды за победу с сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" планирует приобрести перед следующим сезоном не более трех-четырех игроков. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

"Зенит" в воскресенье благодаря победе над "Краснодаром" (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги досрочно завоевал золотые медали. В следующем сезоне команда выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

"У нас будет точечное усиление - не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду. Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать", - сказал Медведев.

По ходу нынешнего сезона новичками клуба стали, в частности, полузащитники Малком, Алексей Сутормин, защитники Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос. Самым дорогим новичком стал Малком. По информации портала Transfermarkt, бразилец перешел в "Зенит" из "Барселоны" за €40 млн.

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