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Футбол в России

Новый контракт Дзюбы с "Зенитом" будет подписан по окончании сезона

Нынешний контракт 31-летнего форварда истекает этим летом
Артем Дзюба Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" подпишет новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой по окончании нынешнего сезона. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Нынешний контракт 31-летнего форварда истекает этим летом. В составе "Зенита" он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020), обладателем Кубка (2016) и Суперкубка России (2015, 2016). В 2018 году был признан лучшим футболистом страны по версии еженедельника "Футбол".

"Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона", - сказал Медведев.

Летом истечет арендное соглашение с "Сочи" у нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выступающего за команду с начала этого года. "Александр - один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с "Сочи" (на матч чемпионата России 8 июля - прим. ТАСС), мы с ним пообщаемся", - подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев рассказал ТАСС, что "Сочи" может заплатить за участие Кокорина в матче с "Зенитом" вплоть до дня игры.

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