СМИ: Фернандо Алонсо в следующем сезоне выступит в "Формуле-1"

ТАСС, 7 июля. Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с французской командой "Рено" и вернется в автогонки в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую вещательную корпорацию Би-би-си.

По информации Би-би-си, Алонсо заменит австралийца Даниэля Риккьярдо, который в конце этого сезона перейдет в команду "Макларен", партнером 38-летнего испанца будет француз Эстебан Окон. Алонсо вел переговоры с "Рено" с ноября прошлого года, при этом отмечается, что гонщик должен быть готов к изменениям в технических правилах, введенных из-за пандемии коронавируса, в связи с которыми "Рено" не сможет конкурировать с лидерами чемпионата.

Испанский пилот дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. В 2003 году Алонсо подписал контракт с "Рено", находясь в которой дважды выигрывал чемпионат "Формулы-1" (2005, 2006). После этого испанец провел сезон в британском "Макларене", вернулся на два года в "Рено" и в 2010 году перешел в итальянскую "Феррари". Проведя пять сезонов за итальянскую команду, Алонсо вернулся в "Макларен" в 2015 году, где и завершил выступления в гоночной серии в 2018-м.

За свою карьеру в "Формуле-1" Алонсо провел 315 этапов Гран-при (из них стартовал в 312 гонках), в которых одержал 32 победы. Он завоевывал поул-позиции 22 раза в квалификациях к Гран-при. В 2020 году Алонсо участвовал в ралли "Дакар" за команду "Тойота" в классе автомашин, а в 2019-м стал победителем гонки "24 часа Ле-Ман".