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Сборные по футболу

Спорткомплексу "Лужники" не поступал запрос от РФС на проведение матчей Лиги наций

Ранее РФС сообщил о том, что домашние матчи сборной России в рамках сезона-2020/21 Лиги наций пройдут в Москве

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский спорткомплекс "Лужники" пока не получал запроса от Российского футбольного союза (РФС) на проведение матчей Лиги наций с участием сборной России. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям "Лужников" Артур Селищев.

Ранее РФС сообщил о том, что домашние матчи сборной России в рамках сезона-2020/21 Лиги наций пройдут в Москве. Первый домашний матч российская команда проведет 3 сентября против команды Сербии, далее россияне дома сыграют с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Начало всех матчей запланировано на 21:45 мск, стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее.

"Запроса от РФС на Лигу наций мы не получали", - сказал Селищев.

В последний раз сборная России в "Лужниках" играла в отборочном турнире чемпионата Европы - 2020 против команды Шотландии 10 октября и обыграла соперника со счетом 4:0. Вместимость стадиона составляет 81 тыс. человек.

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