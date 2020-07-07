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Футбол в России

"Ахмат" на выезде победил "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Грозного
Футболисты клуба "Ахмат" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты клуба "Ахмат"
© Петр Ковалев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась без зрителей в Нижнем Новгороде, где свои домашние игры проводит "Тамбов".

В составе "Ахмата" голы забили Исмаэл Силва (20-я минута, с пенальти) и Фелипе Визеу (73). У "Тамбова" с пенальти отличился Георгий Мелкадзе (34). Лучшим игроком встречи признан футболист "Ахмата" Евгений Харин.

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Победа позволила "Ахмату" подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. "Тамбов" идет 14-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч. В зоне вылета располагаются самарские "Крылья Советов" (24 очка в 26 матчах) и "Оренбург" (23 очка в 26 играх). Победу в чемпионате за четыре тура до конца одержал петербургский "Зенит".

В следующем туре подопечные Игоря Шалимова дома примут "Зенит", а "Тамбов" на выезде встретится с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 11 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26195256-1462
2Локомотив26147536-2649
3Краснодар25129442-2745
4Ростов26127743-4643
5ЦСКА26127735-2643
6Уфа26712719-2133
7Спартак26951229-3032
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал26941330-3531
11Сочи26791038-3130
12Рубин26791015-2530
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов26661426-3624
16Оренбург26651526-4423

 

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