"Ахмат" на выезде победил "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась без зрителей в Нижнем Новгороде, где свои домашние игры проводит "Тамбов".
В составе "Ахмата" голы забили Исмаэл Силва (20-я минута, с пенальти) и Фелипе Визеу (73). У "Тамбова" с пенальти отличился Георгий Мелкадзе (34). Лучшим игроком встречи признан футболист "Ахмата" Евгений Харин.
Победа позволила "Ахмату" подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. "Тамбов" идет 14-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч. В зоне вылета располагаются самарские "Крылья Советов" (24 очка в 26 матчах) и "Оренбург" (23 очка в 26 играх). Победу в чемпионате за четыре тура до конца одержал петербургский "Зенит".
В следующем туре подопечные Игоря Шалимова дома примут "Зенит", а "Тамбов" на выезде встретится с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 11 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|19
|5
|2
|56-14
|62
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|36-26
|49
|3
|Краснодар
|25
|12
|9
|4
|42-27
|45
|4
|Ростов
|26
|12
|7
|7
|43-46
|43
|5
|ЦСКА
|26
|12
|7
|7
|35-26
|43
|6
|Уфа
|26
|7
|12
|7
|19-21
|33
|7
|Спартак
|26
|9
|5
|12
|29-30
|32
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Урал
|26
|8
|8
|10
|33-45
|32
|10
|Арсенал
|26
|9
|4
|13
|30-35
|31
|11
|Сочи
|26
|7
|9
|10
|38-31
|30
|12
|Рубин
|26
|7
|9
|10
|15-25
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|13
|Тамбов
|27
|8
|4
|15
|33-37
|28
|15
|Крылья Советов
|26
|6
|6
|14
|26-36
|24
|16
|Оренбург
|26
|6
|5
|15
|26-44
|23