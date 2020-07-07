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Футбол в России

Мацуев: приобретенные Цорном футболисты не оправдали надежд в "Спартаке"

Во вторник "Спартак" расторг контракт с генеральным директором
Денис Мацуев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Денис Мацуев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Однозначно оценить деятельность бывшего генерального директора футбольного клуба "Спартак" Томаса Цорна сложно, приобретенные им игроки не оправдали надежд. Такое мнение ТАСС во вторник высказал народный артист России, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.

Во вторник "Спартак" расторг контракт с Цорном. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 26 матчах.

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"Неожиданная новость, я бы не стал скидывать все невзгоды клуба на одного человека. На мой взгляд, она вызвана в первую очередь результатами и трансферной политикой, которая была. Все начиналось хорошо, были и победы, но что-то пошло не так. Занимаемое место "Спартаком" никак не вяжется с традициями и возможностями клуба, мы, болельщики, не сможем смириться с этим местом", - отметил Мацуев.

Цорн был назначен генеральным директором "Спартака" 14 мая 2019 года. "Послевкусие от господина Цорна двойственное, начиналось все профессионально, но покупки, на которые были надежды, не оправдались. У [Андре] Шюррле совсем не получилось, [Гус] Тил, надеюсь, что еще раскроется. [Джордан] Ларссон - самая яркая покупка, надеюсь, что у него еще получится. Сезон, мягко говоря, не триумфальный, в первую очередь сама игра - вся эта цепочка привела к отставке", - считает Мацуев.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что сейчас не подходящее время для еще одной громкой отставки - главного тренера команды Доменико Тедеско. "Я всегда сторонник того, чтобы дать тренеру время наиграть состав, чтобы он раскрыл свой потенциал и стратегию. У нас еще принципиальная игра с "Зенитом", и есть шанс взять титул в этом году, надо дать тренеру доработать, потому что обычно не бывает все гладко у тренера, который принимает команду по ходу сезона. Думаю, что для Тедеско принципиально довести дело до конца", - заключил Мацуев.

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