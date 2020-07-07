Футболист "Тамбова" Обухов может пропустить матч с "Арсеналом" из-за повреждения

"Тамбов" во вторник проиграл в матче 27-го тура дома грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Обухов не принимал участия в игре, он был автором победного гола в матче со "Спартаком" (3:2) в прошлом туре.

"Участие в следующем матче Обухова под вопросом, он получил микротравму. Травма незначительная, сколько он пропустит, день или два, непонятно. Под вопросом и участие в игре [Михаила] Костюкова. Тренировок у нас практически нет, только игры и восстановление", - сказал Худяков.

"Ребята в игре с "Ахматом" выглядели очень уставшими, и это понятно, когда играешь через два дня на третий. Они выглядели недовосстановленными, особенно после игры со "Спартаком", в которой они все выложились на 110%. Сейчас у нас будет четыре дня до игры с "Арсеналом", т. е. один лишний день для восстановления. Ничего хорошего в этом результате [с Ахматом] нет, это наш прямой конкурент, которому как минимум мы не должны были проигрывать", - подчеркнул директор "Тамбова".

"Тамбов" на выезде встретится с тульским "Арсеналом" 11 июля.