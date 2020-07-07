Тренер "Тамбова" Первушин назвал обидным поражение от "Ахмата" в матче РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Поражение от грозненского футбольного клуба "Ахмат" в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стало для "Тамбова" обидным, команды провели тяжелую игру. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер тамбовской команды Сергей Первушин.

Встреча "Тамбова" с "Ахматом" прошла во вторник и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

"Обидное поражение, тяжело было, к сожалению, - сказал Первушин. - Не скажу, что соперник нас переиграл, в принципе, особых моментов не было ни у нас, ни у них. Тяжело выиграть, к сожалению, когда в каждой игре два гола пропускаешь. Второй тайм начали поагрессивнее, перехватили инициативу, но на концовку сил не хватает".

"Каждая игра - это бой, впереди еще три матча. Ни в коем случае рук не опускаем, будем стараться, будем биться, играть и набирать очки. Все впереди", - заключил наставник "Тамбова".

"Мы добились того, зачем ехали - победили, увозим отсюда тяжелейшие три очка, - сказал Шалимов. - Примерно равная игра была, тем и дорога эта победа, мы действительно ее сегодня вырвали, заработали, все ребята молодцы. Все были в равных условиях, но у нас было преимущество, потому что у нас в команде собраны более мастеровитые игроки".

Победа позволила "Ахмату" подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. "Тамбов" идет 14-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч. В зоне вылета располагаются самарские "Крылья Советов" (24 очка в 26 матчах) и "Оренбург" (23 очка в 26 играх). В следующем туре подопечные Игоря Шалимова дома примут "Зенит", а "Тамбов" на выезде встретится с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 11 июля.