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Футбол в России

"Крылья Советов" обыграли "Арсенал" и прервали серию из пяти матчей без побед в РПЛ

Самарский клуб находится на 15-м месте в турнирной таблице, отставание от "спасительного" 14-го места составляет одно очко
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" победили тульский "Арсенал" со счетом 4:2 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

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В составе победителей голы забили Виталий Лысцов (38-я минута), Денис Попович (57), Максим Глушенков (62) и Деян Радонич (69). У проигравших отличились Александр Денисов (8) и Евгений Луценко (79), который забил 14 голов в текущем сезоне и занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба (16 голов). При этом Луценко девять голов забил головой (рекорд РПЛ).

Лучшим игроком матча был признан Попович, который также стал автором двух голевых передач. На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В составе "Крыльев Советов" дебютировал 20-летний полузащитник Владислав Тюрин, вышедший на замену в конце второго тайма.

Поддержка болельщиков "Арсенала" действовала более слаженно по сравнению с матчем против грозненского "Ахмата" в позапрошлом туре (1:3), активные фанаты разместились на двух секторах. Они приветствовали команду песней "Тульская оборонная" ("Тула веками оружье ковала"), кричалкой "Только Тула, только победа!". После четвертого пропущенного мяча небольшая часть зрителей покинула стадион.

"Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание "Крыльев Советов" от 14-й строчки, гарантирующей право на выступление в следующем сезоне РПЛ, составляет одно очко. Самарский клуб не проигрывает в РПЛ с момента назначения на пост главного тренера Андрея Талалаева (одна победа, две ничьи), предыдущий раз "Крылья Советов" побеждали 8 марта, обыграв в гостях казанский "Рубин" (1:0). "Арсенал" идет десятым, имея в активе 31 очко, клуб потерпел первое поражение после отставки Игоря Черевченко (в прошлом туре "Арсенал" на выезде переиграл московское "Динамо" со счетом 1:0).

В 28-м туре подопечные Талалаева 12 июля в гостях сыграют с московским "Динамо", "Арсенал" днем ранее дома примет "Тамбов". Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26195256-1462
2Локомотив26147536-2649
3Краснодар25129442-2745
4Ростов26127743-4643
5ЦСКА26127735-2643
6Уфа26712719-2133
7Спартак26951229-3032
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал27941432-3931
11Сочи26791038-3130
12Рубин26791015-2530
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург26651526-4423

 

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