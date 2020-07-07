На Кипре отменен запрет на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях

НИКОСИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий отменен на Кипре. Соответствующий указ об открытии объектов спортивной инфраструктуры подписал во вторник министр здравоохранения островной республики Константинос Иоанну.

Согласно указу, зрители могут присутствовать как на открытых, так и на закрытых аренах. Действие этого решения распространяется на проведение соревнований по футболу, баскетболу, плаванию, легкой атлетике и на скачках.

После выхода данного указа Минздрав пообещал обнародовать протокол, в котором будут обозначены нормы гигиены и социального дистанцирования для всех, кто будет посещать спортивные состязания.

Самым популярным видом спорта на Кипре традиционно является футбол, хотя национальная сборная островного государства никогда не участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Проведение футбольных матчей на Кипре было приостановлено в марте нынешнего года. 15 мая было принято решение досрочно завершить чемпионат Кипра сезона-2019/20 без определения победителя. При этом все команды сохранили прописку в высшем дивизионе на будущий сезон, старт которого запланирован на 21 августа.