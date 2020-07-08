Столичное дерби и чествование "Зенита". 27-й тур РПЛ продолжится в среду четырьмя матчами

ТАСС, 8 июля. Четырьмя матчами в среду продолжится 27-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В центральной встрече дня на "Открытие-Арене" сыграют московские "Спартак" и "Локомотив", начало - 20:30 мск.

"Локомотив" (49 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, которое дает право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Железнодорожники опережают идущий третьим "Краснодар" на четыре очка, однако у соперника есть один матч в запасе. После перерыва "Локомотив" провел четыре встречи под руководством Марко Николича, сменившего во время паузы Юрия Семина. Команда одержала победы над "Оренбургом" (1:0) и казанским "Рубином" (2:0), а также сыграла вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) и "Сочи" (0:0).

"Спартак" (32 очка) потерпел два поражения подряд, уступив московскому ЦСКА (0:2) и "Тамбову" (2:3). Во вторник со своего поста был уволен генеральный директор клуба Томас Цорн, который занимал должность с 14 мая 2019 года. "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая на одно очко от идущей шестой "Уфы". Шестая строчка даст путевку в квалификационный раунд следующего розыгрыша Лиги Европы, если петербургский "Зенит" одержит победу в Кубке России.

"Локомотив" испытывает проблемы с центральными нападающими - Джефферсон Фарфан и Лука Джорджевич восстанавливаются после травм, а в игре с "Сочи" из-за повреждения был заменен Эдер. Из-за дисквалификации встречу пропустит полузащитник Гжегож Крыховяк, забивший в текущем чемпионате девять мячей. Под вопросом находится участие в матче вратаря Гилерме, защитника Мацея Рыбуса и полузащитника Дмитрия Баринова. "Спартаку" из-за дисквалификации не помогут центральный защитник Самуэль Жиго и полузащитник Роман Зобнин.

"Спартак" в последних десяти домашних матчах РПЛ одержал только одну победу, "Локмомотив" же не уступал в 11 из 12 выездных игр. После паузы все четыре мяча в составе железнодорожников забил Алексей Миранчук, который также не реализовал пенальти в компенсированное время встречи против "Сочи". Однако "Локомотив" не может одержать победу над "Спартаком" в четырех официальных матчах подряд. В первом круге красно-белые разгромили соперника со счетом 3:0.

"Зенит" получит чемпионский трофей

В прошлом туре "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно стал чемпионом страны. В среду команда из Санкт-Петербурга примет Сочи, встреча начнется в 18:00 мск. После ее окончания состоится церемония награждения.

"Зенит" первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала в феврале. Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15. В прошлом розыгрыше турнира "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил трофей на вечное хранение.

После паузы петербургский клуб одержал четыре победы в четырех встречах, в каждой из которых забивал не менее двух мячей. "Зенит" не проигрывает в РПЛ на протяжении 15 матчей подряд (12 побед, три ничьи). На своем поле команда в текущем чемпионате не потерпела ни одного поражения.

"Сочи" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Под вопросом находится участие в матче Александра Кокорина и Андрея Мостового, которые принадлежат "Зениту", решение будет принято в среду. В прошлых сезонах Артем Дзюба и Олег Шатов, выступая за тульский "Арсенал" и "Краснодар" соответственно, сыграли против петербургского клуба и смогли отличиться голами. Ранее главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что за участие Кокорина в матче с "Зенитом" придется заплатить большие деньги.

У "Зенита" продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы защитник Эмануэль Маммана. Гостям из-за повреждений не помогут полузащитники Алексей Померко и Эрик Варданян.

Борьба ЦСКА и "Ростова" за четвертое место

"Ростов" (42 очка) и ЦСКА (42 очка) занимают четвертое и пятое места соответственно. В среду армейцы сыграют на выезде с аутсайдером чемпионата "Оренбургом" (23 очка), а "Ростов" примет "Уфу". Четвертое место по итогам сезона в случае победы "Зенита" в Кубке России позволит стартовать сразу на групповом этапе Лиги Европы.

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин. Позднее выяснилось, что число заразившихся сотрудников увеличилось до десяти, а у одного из футболистов было выявлено двустороннее воспаление легких. "Оренбург" не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против "Краснодара" и екатеринбургского "Урала" соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) засчитал команде два технических поражения со счетом 0:3.

На выездной матч прошлого тура с "Рубином" "Оренбург" отправился, но проиграл со счетом 0:1. ЦСКА в первой встрече после паузы уступил "Зениту" (0:4), после чего главный тренер Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия и уехал в Белоруссию. К дерби с московским "Динамо" (0:0) команду готовил старший тренер Сергей Овчинников. После возвращения Гончаренко ЦСКА одержал две победы, обыграв "Спартак" (2:0) и грозненский "Ахмат" (4:0).

В понедельник у белорусского специалиста умерла мать. В пресс-службе ЦСКА на вопрос ТАСС ответили, что присутствие главного тренера на матче с "Оренбургом" находится под вопросом. Из-за травм армейцам не помогут полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев, а также нападающий Илья Шкурин.

Шесть игроков "Ростова" во время паузы заразились коронавирусом, поэтому на первую встречу в Сочи отправилась юниорская команда, которая уступила сопернику со счетом 1:10. После этого подопечные Валерия Карпина одержали победу над "Арсеналом" (2:1), сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1) и "Крыльями Советов" (0:0). "Уфа" после перерыва идет без поражений (одна победа, три ничьи).

Из-за травм у "Ростова" встречу пропустят защитники Арсений Логашов и Дмитрий Чистяков. "Уфа" не сможет рассчитывать на защитников Йонуца Неделчару и Александра Пуцко, которые отбывают дисквалификацию.