"Арсенал" в меньшинстве упустил победу над "Лестером" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 8 июля. "Арсенал" сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я минута), у гостей отличился Джейми Варди (84). На 75-й минуте за грубую игру был удален нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа, вышедший на замену за четыре минуты до этого.
В турнирной таблице "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 50 очков, "Лестер" с 59 очками идет четвертым. В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Лестер" на выезде встретится с "Борнмутом", оба матча состоятся 12 июля.
Ранее во вторник "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2, команда с 60 очками занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги. "Челси" и "Лестер" ведут борьбу за место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, куда попадут четыре лучшие команды чемпионата. Пятое место с 55 очками занимает "Манчестер Юнайтед", однако занимающий вторую строчку "Манчестер Сити" может лишиться права выступить в еврокубках, так как арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить клуб от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год, клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.
Еще в одном матче вторника "Уотфорд" на своем поле обыграл "Норвич" со счетом 2:1. Команды ведут борьбу за выживание, "Уотфорд" идет 17-м, набрав 31 очко, "Норвич" расположился на последней, 20-й строчке, имея в активе 21 очко. Высший дивизион чемпионата Англии покинут три худшие команды по итогам сезона.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|29
|2
|2
|72-25
|89
|2
|Манчестер Сити
|33
|21
|3
|9
|81-34
|66
|3
|Челси
|34
|18
|6
|10
|63-46
|60
|4
|Лестер
|34
|17
|8
|9
|64-32
|59
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|15
|10
|8
|56-33
|55
|6
|Вулверхэмптон
|33
|13
|13
|7
|45-36
|52
|7
|Арсенал
|34
|12
|14
|8
|50-42
|50
|8
|Тоттенхэм
|33
|13
|9
|11
|52-44
|48
|9
|Шеффилд Юнайтед
|33
|12
|12
|9
|34-33
|48
|10
|Бёрнли
|33
|13
|7
|13
|37-46
|46
|11
|Эвертон
|33
|12
|8
|13
|40-48
|44
|12
|Ньюкасл
|33
|11
|10
|12
|35-45
|43
|13
|Саутгемптон
|33
|13
|4
|16
|42-55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|34
|11
|9
|14
|30-43
|42
|15
|Брайтон
|33
|8
|12
|13
|35-44
|36
|16
|Вест Хэм
|33
|8
|7
|18
|40-58
|31
|17
|Уотфорд
|34
|7
|10
|17
|31-53
|31
|18
|Астон Вилла
|33
|7
|6
|20
|36-62
|27
|19
|Борнмут
|33
|7
|6
|20
|32-59
|27
|20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|26-63
|21