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Футбол в Англии

"Арсенал" в меньшинстве упустил победу над "Лестером" в матче чемпионата Англии

В турнирной таблице "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 50 очков, "Лестер" с 59 очками идет четвертым
Игроки "Арсенала" Шкодран Мустафи и Эктор Бельерин и футболисты "Лестера" Джейми Варди и Кристиан Фукс EPA-EFE/Shaun Botterill/
Описание
Игроки "Арсенала" Шкодран Мустафи и Эктор Бельерин и футболисты "Лестера" Джейми Варди и Кристиан Фукс
© EPA-EFE/Shaun Botterill/

ТАСС, 8 июля. "Арсенал" сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе хозяев забитым мячом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я минута), у гостей отличился Джейми Варди (84). На 75-й минуте за грубую игру был удален нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа, вышедший на замену за четыре минуты до этого.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 50 очков, "Лестер" с 59 очками идет четвертым. В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Лестер" на выезде встретится с "Борнмутом", оба матча состоятся 12 июля.

Ранее во вторник "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2, команда с 60 очками занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги. "Челси" и "Лестер" ведут борьбу за место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, куда попадут четыре лучшие команды чемпионата. Пятое место с 55 очками занимает "Манчестер Юнайтед", однако занимающий вторую строчку "Манчестер Сити" может лишиться права выступить в еврокубках, так как арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить клуб от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год, клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.

Еще в одном матче вторника "Уотфорд" на своем поле обыграл "Норвич" со счетом 2:1. Команды ведут борьбу за выживание, "Уотфорд" идет 17-м, набрав 31 очко, "Норвич" расположился на последней, 20-й строчке, имея в активе 21 очко. Высший дивизион чемпионата Англии покинут три худшие команды по итогам сезона.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль33292272-2589
2Манчестер Сити33213981-3466
3Челси341861063-4660
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед331510856-3355
6Вулверхэмптон331313745-3652
7Арсенал341214850-4250
8Тоттенхэм331391152-4448
9Шеффилд Юнайтед331212934-3348
10Бёрнли331371337-4646
11Эвертон331281340-4844
12Ньюкасл3311101235-4543
13Саутгемптон331341642-5543
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон338121335-4436
16Вест Хэм33871840-5831
17Уотфорд347101731-5331
18Астон Вилла33762036-6227
19Борнмут33762032-5927
20Норвич34562326-6321

 

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