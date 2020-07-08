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Футбол в Италии

"Милан" обыграл "Ювентус" в чемпионате Италии, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

В предыдущий раз "Милан" обыгрывал "Ювентус" в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии "Милан" на своем поле одержал победу со счетом 1:0
Футболисты "Милана" Исмаэль Беннасер и Златан Ибрагимович и игрок "Ювентуса" Гонсало Игуаин EPA-EFE/ROBERTO BREGANI
Описание
Футболисты "Милана" Исмаэль Беннасер и Златан Ибрагимович и игрок "Ювентуса" Гонсало Игуаин
© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

ТАСС, 8 июля. "Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Первые два гола в матче забили футболисты "Ювентуса", отличились Адриен Рабьо (47-я минута) и Криштиану Роналду (53). У "Милана" забитыми мячами отметились Златан Ибрагимович (61, с пенальти), Франк Кессье (66), Рафаэл Леау (67) и Анте Ребич (80).

В предыдущий раз "Милан" обыгрывал "Ювентус" в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии "Милан" на своем поле одержал победу со счетом 1:0. С тех пор команды провели в чемпионате шесть матчей, и во всех побеждал "Ювентус". Впервые с марта 1989 года "Милан" забил "Ювентусу" четыре мяча в матче чемпионата.

В турнирной таблице "Милан" занимает пятое место, набрав 49 очков и на одно очко опережая "Рому" и "Наполи", имеющих матч в запасе. "Ювентус" с 75 очками идет на первой позиции. Его ближайший преследователь "Лацио" во вторник на выезде уступил "Лечче" со счетом 1:2 и отстает от лидера на семь очков.

"Милан" в следующем туре 12 июля в гостях сыграет с "Наполи", "Ювентус" днем ранее примет "Аталанту".

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус31243465-3075
2Лацио31215567-3368
3Интер30197463-3164
4Аталанта30196583-3963
5Милан311471043-3949
6Рома301461054-3748
7Наполи301461048-4048
8Верона301191037-3642
9Болонья301181143-4741
10Сассуоло301171255-5240
11Кальяри301091148-4639
12Парма301161341-4039
13Фиорентина308101237-4334
14Сампдория30951636-5132
15Удинезе30881427-4332
16Торино30941734-5631
17Лечче31771740-7128
18Дженоа30691537-5827
19Брешия30561927-5821
20СПАЛ30542123-5319

 

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