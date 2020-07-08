"Милан" обыграл "Ювентус" в чемпионате Италии, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

ТАСС, 8 июля. "Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Первые два гола в матче забили футболисты "Ювентуса", отличились Адриен Рабьо (47-я минута) и Криштиану Роналду (53). У "Милана" забитыми мячами отметились Златан Ибрагимович (61, с пенальти), Франк Кессье (66), Рафаэл Леау (67) и Анте Ребич (80).
В предыдущий раз "Милан" обыгрывал "Ювентус" в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии "Милан" на своем поле одержал победу со счетом 1:0. С тех пор команды провели в чемпионате шесть матчей, и во всех побеждал "Ювентус". Впервые с марта 1989 года "Милан" забил "Ювентусу" четыре мяча в матче чемпионата.
В турнирной таблице "Милан" занимает пятое место, набрав 49 очков и на одно очко опережая "Рому" и "Наполи", имеющих матч в запасе. "Ювентус" с 75 очками идет на первой позиции. Его ближайший преследователь "Лацио" во вторник на выезде уступил "Лечче" со счетом 1:2 и отстает от лидера на семь очков.
"Милан" в следующем туре 12 июля в гостях сыграет с "Наполи", "Ювентус" днем ранее примет "Аталанту".
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|31
|24
|3
|4
|65-30
|75
|2
|Лацио
|31
|21
|5
|5
|67-33
|68
|3
|Интер
|30
|19
|7
|4
|63-31
|64
|4
|Аталанта
|30
|19
|6
|5
|83-39
|63
|5
|Милан
|31
|14
|7
|10
|43-39
|49
|6
|Рома
|30
|14
|6
|10
|54-37
|48
|7
|Наполи
|30
|14
|6
|10
|48-40
|48
|8
|Верона
|30
|11
|9
|10
|37-36
|42
|9
|Болонья
|30
|11
|8
|11
|43-47
|41
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|55-52
|40
|11
|Кальяри
|30
|10
|9
|11
|48-46
|39
|12
|Парма
|30
|11
|6
|13
|41-40
|39
|13
|Фиорентина
|30
|8
|10
|12
|37-43
|34
|14
|Сампдория
|30
|9
|5
|16
|36-51
|32
|15
|Удинезе
|30
|8
|8
|14
|27-43
|32
|16
|Торино
|30
|9
|4
|17
|34-56
|31
|17
|Лечче
|31
|7
|7
|17
|40-71
|28
|18
|Дженоа
|30
|6
|9
|15
|37-58
|27
|19
|Брешия
|30
|5
|6
|19
|27-58
|21
|20
|СПАЛ
|30
|5
|4
|21
|23-53
|19