"Милан" обыграл "Ювентус" в чемпионате Италии, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

ТАСС, 8 июля. "Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Первые два гола в матче забили футболисты "Ювентуса", отличились Адриен Рабьо (47-я минута) и Криштиану Роналду (53). У "Милана" забитыми мячами отметились Златан Ибрагимович (61, с пенальти), Франк Кессье (66), Рафаэл Леау (67) и Анте Ребич (80).

В предыдущий раз "Милан" обыгрывал "Ювентус" в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии "Милан" на своем поле одержал победу со счетом 1:0. С тех пор команды провели в чемпионате шесть матчей, и во всех побеждал "Ювентус". Впервые с марта 1989 года "Милан" забил "Ювентусу" четыре мяча в матче чемпионата.

В турнирной таблице "Милан" занимает пятое место, набрав 49 очков и на одно очко опережая "Рому" и "Наполи", имеющих матч в запасе. "Ювентус" с 75 очками идет на первой позиции. Его ближайший преследователь "Лацио" во вторник на выезде уступил "Лечче" со счетом 1:2 и отстает от лидера на семь очков.

"Милан" в следующем туре 12 июля в гостях сыграет с "Наполи", "Ювентус" днем ранее примет "Аталанту".