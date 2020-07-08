"Дали мало времени". "Спартак" уволил гендиректора Цорна спустя год после назначения

ТАСС, 8 июля. Генеральный директор столичного футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн во вторник был отправлен в отставку. Решение на внеочередном заседании принял совет директоров красно-белых.

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Об уходе Цорна клуб объявил на своем официальном сайте. "Спартак" рассматривает несколько кандидатур на пост генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни. Цорн начал работу в клубе 14 мая 2019 года, сменив Наиля Измайлова. До прихода в "Спартак" он руководил агентством, у которого были права на нескольких футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Одной из главных задач функционера стало нивелирование финансовых потерь в размере €25 млн, клуб лишился этих денег после непопадания в Лигу чемпионов. Также руководство "Спартака" требовало омолодить состав команды. Цорну пришлось организовать масштабную трансферную кампанию, в ходе которой клуб покинула большая часть футболистов, выигравших чемпионат России в 2017 году. Защитники Сальваторе Боккетти и Дмитрий Комбаров, полузащитник Денис Глушаков расторгли контракты. Нападающий Зе Луиш был продан в португальский "Порту", его коллега по амплуа Луис Адриано перешел в бразильский "Палмейрас", а полузащитник Фернандо отправился в аренду в Китай. Вместо них в "Спартак" летом 2019 года пришли молодые футболисты, на которых все возлагали большие надежды. Трансферы Одним из приобретений стал полузащитник голландского АЗ Гус Тил. За переход 22-летнего футболиста, по информации ряда СМИ, заплатили €18 млн, что сделало данный трансфер самым крупным в истории клуба. Владелец "Спартака" Леонид Федун называл Тила будущим команды и отмечал, что приобретение игрока являлось его инициативой. Чуть меньше заплатили пражской "Славии" за полузащитника Алекса Крала (по данным портала Transfermarkt, около €12 млн). Самым громким трансфером стала аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле, который пришел в "Спартак" из дортмундской "Боруссии". При этом клуб имел возможность выкупить чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ставка на Тила себя не оправдала - голландец, который должен был стать главной атакующей силой "Спартака", в 21 матче сезона забил только один мяч и сделал четыре голевые передачи. В активе Шюррле два гола в 18 встречах. Немец в пяти стартовых играх был лучшим в составе "Спартака", однако потом пропустил несколько матчей подряд, это связывали с плохой физической готовностью. Полузащитник до приезда в Россию не проходил предсезонную подготовку вместе с "Боруссией", а позже перенес бронхит, что стало сказываться на его игре. Последним матчем за "Спартак" для Шюррле стала игра против "Ростова" 8 декабря. Весной Федун признал аренду футболиста провальной, так она, по мнению владельца клуба, не оправдала финансовых вложений. Вопросы вызвала и покупка вратаря "Ромы" Андреа Романьоли за €3 млн при официальной стоимости в €25 тыс. 21-летний голкипер не сыграл ни разу даже за вторую команду "Спартака". Лучшими из новичков по результативности сейчас являются купленный за €4 млн из чемпионата Швеции нападающий Джордан Ларссон (10 голов, четыре передачи), форвард Эсекьель Понсе (10 голов), а также вернувшийся из аренды в тульском "Арсенале" Зелимхан Бакаев (девять голов, 13 передач). Зимой был взят в аренду у самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, права на которого чуть позже "Спартак" выкупил полностью. 22-летний форвард после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) забил первый мяч в составе новой команды, отличившись в игре против "Арсенала" (3:2). Тедеско побьется за еврокубки с "Зенитом" При Цорне в "Спартаке" пришел новый главный тренер. В октябре 2019 года был уволен Олег Кононов, которого сменил немец итальянского происхождения Доменико Тедеско. При специалисте, например, стал раскрываться Ларссон, благодаря дублю которого красно-белые во втором матче Тедеско разгромили московский "Локомотив" (3:0). Тренер провел с командой 16 матчей, одержав семь побед, потерпев шесть поражений и три раза сыграв вничью. В турнирной таблице "Спартак" идет седьмым, отставая от пятого места, дающего право выступить в Лиге Европы, на 11 очков. Ликвидировать такое отставание практически невозможно, поэтому наиболее реальным шансом попасть в еврокубки является победа в Кубке России. В полуфинале красно-белым 19 июля предстоит сыграть с уже оформившим чемпионство "Зенитом". В случае вылета из турнира "Спартаку" останется надеяться на победу петербуржцев финале, а также самому финишировать на шестом месте. После поражения от "Тамбова" (2:3) сообщалось, что Цорн в "Спартаке" станет именно спортивным директором, чтобы сосредоточиться больше на вопросах комплектования команды. "Я не могу оценить работу Цорна - человек сделал какие-то приобретения и продажи, но ему дали очень мало времени. Алекс Крал, Джордан Ларссон и Александр Соболев - пришедшие при нем футболисты, они могут играть и давать результат. Голландец Гус Тил пока редко выходит на поле, думаю, это решение тренера", - сказал ТАСС бывший гендиректор "Спартака" Юрий Первак.

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