"Дали мало времени". "Спартак" уволил гендиректора Цорна спустя год после назначения

ТАСС, 8 июля. Генеральный директор столичного футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн во вторник был отправлен в отставку. Решение на внеочередном заседании принял совет директоров красно-белых.
Об уходе Цорна клуб объявил на своем официальном сайте. "Спартак" рассматривает несколько кандидатур на пост генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни.
Цорн начал работу в клубе 14 мая 2019 года, сменив Наиля Измайлова. До прихода в "Спартак" он руководил агентством, у которого были права на нескольких футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Одной из главных задач функционера стало нивелирование финансовых потерь в размере €25 млн, клуб лишился этих денег после непопадания в Лигу чемпионов. Также руководство "Спартака" требовало омолодить состав команды. Цорну пришлось организовать масштабную трансферную кампанию, в ходе которой клуб покинула большая часть футболистов, выигравших чемпионат России в 2017 году.
Защитники Сальваторе Боккетти и Дмитрий Комбаров, полузащитник Денис Глушаков расторгли контракты. Нападающий Зе Луиш был продан в португальский "Порту", его коллега по амплуа Луис Адриано перешел в бразильский "Палмейрас", а полузащитник Фернандо отправился в аренду в Китай. Вместо них в "Спартак" летом 2019 года пришли молодые футболисты, на которых все возлагали большие надежды.
Трансферы
Одним из приобретений стал полузащитник голландского АЗ Гус Тил. За переход 22-летнего футболиста, по информации ряда СМИ, заплатили €18 млн, что сделало данный трансфер самым крупным в истории клуба. Владелец "Спартака" Леонид Федун называл Тила будущим команды и отмечал, что приобретение игрока являлось его инициативой.
Чуть меньше заплатили пражской "Славии" за полузащитника Алекса Крала (по данным портала Transfermarkt, около €12 млн). Самым громким трансфером стала аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле, который пришел в "Спартак" из дортмундской "Боруссии". При этом клуб имел возможность выкупить чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии.
Ставка на Тила себя не оправдала - голландец, который должен был стать главной атакующей силой "Спартака", в 21 матче сезона забил только один мяч и сделал четыре голевые передачи. В активе Шюррле два гола в 18 встречах. Немец в пяти стартовых играх был лучшим в составе "Спартака", однако потом пропустил несколько матчей подряд, это связывали с плохой физической готовностью. Полузащитник до приезда в Россию не проходил предсезонную подготовку вместе с "Боруссией", а позже перенес бронхит, что стало сказываться на его игре.
Последним матчем за "Спартак" для Шюррле стала игра против "Ростова" 8 декабря. Весной Федун признал аренду футболиста провальной, так она, по мнению владельца клуба, не оправдала финансовых вложений. Вопросы вызвала и покупка вратаря "Ромы" Андреа Романьоли за €3 млн при официальной стоимости в €25 тыс. 21-летний голкипер не сыграл ни разу даже за вторую команду "Спартака".
Лучшими из новичков по результативности сейчас являются купленный за €4 млн из чемпионата Швеции нападающий Джордан Ларссон (10 голов, четыре передачи), форвард Эсекьель Понсе (10 голов), а также вернувшийся из аренды в тульском "Арсенале" Зелимхан Бакаев (девять голов, 13 передач). Зимой был взят в аренду у самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, права на которого чуть позже "Спартак" выкупил полностью. 22-летний форвард после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) забил первый мяч в составе новой команды, отличившись в игре против "Арсенала" (3:2).
Тедеско побьется за еврокубки с "Зенитом"
При Цорне в "Спартаке" пришел новый главный тренер. В октябре 2019 года был уволен Олег Кононов, которого сменил немец итальянского происхождения Доменико Тедеско. При специалисте, например, стал раскрываться Ларссон, благодаря дублю которого красно-белые во втором матче Тедеско разгромили московский "Локомотив" (3:0). Тренер провел с командой 16 матчей, одержав семь побед, потерпев шесть поражений и три раза сыграв вничью.
В турнирной таблице "Спартак" идет седьмым, отставая от пятого места, дающего право выступить в Лиге Европы, на 11 очков. Ликвидировать такое отставание практически невозможно, поэтому наиболее реальным шансом попасть в еврокубки является победа в Кубке России. В полуфинале красно-белым 19 июля предстоит сыграть с уже оформившим чемпионство "Зенитом". В случае вылета из турнира "Спартаку" останется надеяться на победу петербуржцев финале, а также самому финишировать на шестом месте.
После поражения от "Тамбова" (2:3) сообщалось, что Цорн в "Спартаке" станет именно спортивным директором, чтобы сосредоточиться больше на вопросах комплектования команды. "Я не могу оценить работу Цорна - человек сделал какие-то приобретения и продажи, но ему дали очень мало времени. Алекс Крал, Джордан Ларссон и Александр Соболев - пришедшие при нем футболисты, они могут играть и давать результат. Голландец Гус Тил пока редко выходит на поле, думаю, это решение тренера", - сказал ТАСС бывший гендиректор "Спартака" Юрий Первак.
Одним из кандидатов на пост генерального директора называют бывшего вице-президента "Монако" Вадима Васильева. "Думаю, что в "Спартак" придет тот, кто готов работать под прессом. Вадим Васильев является состоявшимся бизнесменом. У меня нет уверенности, что он решит пойти работать в "Спартак", - добавил Первак.
"От господина Цорна осталось двойственное послевкусие, начиналось профессионально, но покупки, на которые были надежды, не оправдались. У [Андре] Шюррле совсем не получилось, [Гус] Тил, надеюсь, еще раскроется. [Джордан] Ларссон - самая яркая покупка, надеюсь, что у него еще получится. Сезон не назовешь триумфальным, расстраивает и сама игра - вся эта цепочка привела к отставке", - считает народный артист России и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.
Тренер должен довести дело до конца
Ожидалось, что вместе с Цорном клуб покинет и приведенный им тренер. Однако Тедеско продолжает возглавлять команду. Никакой информации об отставке специалиста клуб пока не публиковал.
"Я всегда был сторонником того, чтобы тренеру давали время наиграть состав, раскрыть свой потенциал и стратегию. У нас впереди принципиальная игра с "Зенитом", есть шанс взять титул в этом году. Надо дать тренеру доработать, потому что обычно не бывает все гладко у специалиста, который принимает команду по ходу сезона. Думаю, что для Тедеско принципиально довести дело до конца", - заключил Мацуев.
Ближайший матч "Спартак" проведет уже в среду. В рамках 27-го тура чемпионата России команда встретится дома с "Локомотивом".