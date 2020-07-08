СМИ: баскетболист "Бруклина" Принс заразился коронавирусом

ТАСС, 8 июля. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Торин Принс заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Принс стал третьим баскетболистом команды после защитника Спенсера Динвидди и центрового ДеАндре Джордана, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Также ранее форвард "Бруклина" Уилсон Чендлер отказался от продолжения сезона по семейным обстоятельствам. При этом команда не сможет рассчитывать на форварда Кевина Дюранта и защитника Кайри Ирвинга, которые продолжают восстанавливаться после травм.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

Принс стал игроком "Бруклина" перед началом текущего сезона, подписав контракт на два года и сумму в $29 млн. За команду он провел 64 матча, набирая в среднем 12,1 очка, делая 6 подборов и 1,8 передачи.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш продолжится 30 июля. Согласно календарю, сезон возобновится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.