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Футбол в Италии

Ибрагимович заявил, что является в "Милане" футболистом, тренером и президентом

Шведский нападающий отметился голом и результативной передачей в победном матче против "Ювентуса"
Златан Ибрагимович EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Златан Ибрагимович
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 8 июля. Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович исполняет в клубе роли футболиста, тренера и президента одновременно. Комментарий форварда приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Во вторник "Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии. Ибрагимович реализовал пенальти и отметился голевой передачей, после чего был заменен на Джакомо Бонавентуру.

"Я президент, игрок и тренер. Единственный минус заключается в том, что мне платят только за футбол. Если бы я был здесь с первого дня сезона, то мы бы выиграли чемпионат Италии", - сказал Ибрагимович.

В турнирной таблице "Милан" занимает пятое место, набрав 49 очков. Действующее соглашение Ибрагимовича с "Миланом" рассчитано до 31 августа 2020 года, в текущем сезоне швед провел 13 матчей, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Ранее нападающий уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011).

"Я стар, это не является секретом, но возраст - всего лишь число. Я хорошо работаю, сегодня сыграл больше, чем в прошлой встрече. Чувствую себя хорошо, стараюсь всячески помогать команде. Посмотрим, буду ли я выступать за "Милан" в следующем сезоне, ведь мы не контролируем это", - добавил футболист.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус31243465-3075
2Лацио31215567-3368
3Интер30197463-3164
4Аталанта30196583-3963
5Милан311471043-3949
6Рома301461054-3748
7Наполи301461048-4048
8Верона301191037-3642
9Болонья301181143-4741
10Сассуоло301171255-5240
11Кальяри301091148-4639
12Парма301161341-4039
13Фиорентина308101237-4334
14Сампдория30951636-5132
15Удинезе30881427-4332
16Торино30941734-5631
17Лечче31771740-7128
18Дженоа30691537-5827
19Брешия30561927-5821
20СПАЛ30542123-5319

 

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