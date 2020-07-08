Ибрагимович заявил, что является в "Милане" футболистом, тренером и президентом

ТАСС, 8 июля. Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович исполняет в клубе роли футболиста, тренера и президента одновременно. Комментарий форварда приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Во вторник "Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии. Ибрагимович реализовал пенальти и отметился голевой передачей, после чего был заменен на Джакомо Бонавентуру.

"Я президент, игрок и тренер. Единственный минус заключается в том, что мне платят только за футбол. Если бы я был здесь с первого дня сезона, то мы бы выиграли чемпионат Италии", - сказал Ибрагимович.

В турнирной таблице "Милан" занимает пятое место, набрав 49 очков. Действующее соглашение Ибрагимовича с "Миланом" рассчитано до 31 августа 2020 года, в текущем сезоне швед провел 13 матчей, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Ранее нападающий уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011).

"Я стар, это не является секретом, но возраст - всего лишь число. Я хорошо работаю, сегодня сыграл больше, чем в прошлой встрече. Чувствую себя хорошо, стараюсь всячески помогать команде. Посмотрим, буду ли я выступать за "Милан" в следующем сезоне, ведь мы не контролируем это", - добавил футболист.