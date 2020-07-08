Ибрагимович заявил, что является в "Милане" футболистом, тренером и президентом

ТАСС, 8 июля. Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович исполняет в клубе роли футболиста, тренера и президента одновременно. Комментарий форварда приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.
Во вторник "Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии. Ибрагимович реализовал пенальти и отметился голевой передачей, после чего был заменен на Джакомо Бонавентуру.
"Я президент, игрок и тренер. Единственный минус заключается в том, что мне платят только за футбол. Если бы я был здесь с первого дня сезона, то мы бы выиграли чемпионат Италии", - сказал Ибрагимович.
В турнирной таблице "Милан" занимает пятое место, набрав 49 очков. Действующее соглашение Ибрагимовича с "Миланом" рассчитано до 31 августа 2020 года, в текущем сезоне швед провел 13 матчей, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Ранее нападающий уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011).
"Я стар, это не является секретом, но возраст - всего лишь число. Я хорошо работаю, сегодня сыграл больше, чем в прошлой встрече. Чувствую себя хорошо, стараюсь всячески помогать команде. Посмотрим, буду ли я выступать за "Милан" в следующем сезоне, ведь мы не контролируем это", - добавил футболист.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|31
|24
|3
|4
|65-30
|75
|2
|Лацио
|31
|21
|5
|5
|67-33
|68
|3
|Интер
|30
|19
|7
|4
|63-31
|64
|4
|Аталанта
|30
|19
|6
|5
|83-39
|63
|5
|Милан
|31
|14
|7
|10
|43-39
|49
|6
|Рома
|30
|14
|6
|10
|54-37
|48
|7
|Наполи
|30
|14
|6
|10
|48-40
|48
|8
|Верона
|30
|11
|9
|10
|37-36
|42
|9
|Болонья
|30
|11
|8
|11
|43-47
|41
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|55-52
|40
|11
|Кальяри
|30
|10
|9
|11
|48-46
|39
|12
|Парма
|30
|11
|6
|13
|41-40
|39
|13
|Фиорентина
|30
|8
|10
|12
|37-43
|34
|14
|Сампдория
|30
|9
|5
|16
|36-51
|32
|15
|Удинезе
|30
|8
|8
|14
|27-43
|32
|16
|Торино
|30
|9
|4
|17
|34-56
|31
|17
|Лечче
|31
|7
|7
|17
|40-71
|28
|18
|Дженоа
|30
|6
|9
|15
|37-58
|27
|19
|Брешия
|30
|5
|6
|19
|27-58
|21
|20
|СПАЛ
|30
|5
|4
|21
|23-53
|19